Test universitari online per gli studenti ammalati

Tanti studenti sono stati costretti a rinunciare all'opportunità a causa dell'isolamento causato dal COVID-19. Ad oggi, il MIUR non ha comunicato alcuna sessione suppletiva che possa permettere l'accesso ai test, di fatto impedendo ai sardi il diritto allo studio.





Per questo motivo, il Gruppo consiliare dei Progressisti - prima firmataria Laura Caddeo - ha presentato un'interrogazione urgente al Presidente della Regione e all'Assessore della Pubblica Istruzione per sapere se intendano avviare immediatamente un confronto con le Università di Cagliari e Sassari per consentire lo svolgimento dei test attraverso piattaforme online certificate, e se è nei loro piani inoltrare formale richiesta al MIUR affinché si possano programmare delle sessioni suppletive per quei ragazzi attualmente in isolamento domiciliare.





“Ritengo che la Giunta regionale debba intervenire urgentemente per tutelare il diritto allo studio dei giovani, consentendo loro di poter effettuare dei test di ammissione che potrebbero davvero cambiare la loro vita.” - dichiara l'On. Caddeo, che conclude - “Ci sono tanti modi per superare l'impasse e la politica deve dare un supporto decisivo”.

Con l'esplosione di diversi focolai di Coronavirus in Sardegna, tanti ragazzi sono stati contagiati e costretti a rimanere a casa in isolamento. Questo fatto è andato a incidere sulla loro partecipazione alle prove di ammissione all'Università che, dal 1 settembre, hanno preso a svolgersi in presenza. In particolare, il test d'ingresso della facoltà di Medicina si sta portando appresso segnalazioni e polemiche.