Veleni a 5Stelle: nessuna sospensione per Carla Cuccu

Ringrazio il M5S per questa equa soluzione e rinnovo l'esortazione a tutti i sostenitori del Movimento a lavorare uniti per il bene comune della Sardegna e per rafforzare l'azione di attuazione del programma del M5S. Con gli amici avvocati, tra cui Patrizio Rovelli, stiamo valutando le azioni da esperire in tutela della mia dignità personale, professionale e politica. E per comprendere come mai persone esterne al Collegio dei probiviri, e segnatamente la Capogruppo in Consiglio regionale della Sardegna, ( Desirè Manca ndc.) abbiano potuto avere conoscenza del provvedimento collegiale e per quale motivo ne abbiano dato notizia alla stampa, stante il divieto di divulgazione per previsione statutaria degli atti interni."

"Sono lieta di comunicare ai miei sostenitori, ma anche ai (pochi) detrattori che mi contrastano per interessi personali, che a seguito del reclamo da me proposto avverso il provvedimento di sospensione, il Comitato di Garanzia del M5S ha fatto decadere la sanzione non confermandola nei previsti termini statutari." Lo sostiene la consigliera regiuonale del Movimento 5Stelle, Carla Cuccu, che aggiunge: "Con essa è decaduto l'intero procedimento disciplinare a mio carico. Preciso, per i meno informati, che il provvedimento disciplinare non era neanche provvisoriamente esecutivo.