Alghero: l'ospedale Marino all'Aou - Le perplessità di Marco Tedde

edde sospende invece il giudizio sull'incorporazione dell'Ospedale Marino di Alghero nell'Azienda Ospedaliera Universitaria, oggetto di un emendamento votato dall'Assemblea legislativa sarda. "E' indubitabile che rispetto alla volontà di incorporazione che si profilava in Commissione, priva di riferimenti alla conservazione del 1° livello prevista dal Documento di razionalizzazione della rete ospedaliera dell'ottobre del 2017, la norma approvata in aula fa un notevole passo avanti.





Anche se, per onestà intellettuale -precisa l'ex sindaco di Alghero- dobbiamo sottolineare che avremmo preferito in norma una chiara conferma delle discipline e dei servizi oggi esistenti nel territorio di Alghero, e la previsione espressa della attuale validità degli impegni del Piano di razionalizzazione con la attuazione del 1° livello, in origine prevista per la fine del 2018, e con la realizzazione del nuovo ospedale della città di Alghero nel rispetto dei requisiti strutturali e tecnologici dei DEA di 1° livello." Tedde non esulta e mantiene un profilo prudenziale, nell'attesa che il Presidente della Regione e il Rettore sottoscrivano il necessario protocollo di intesa e le convenzioni attuative che dovranno consacrare il mantenimento dei requisiti e degli standard necessari al mantenimento del 1° livello del Presidio ospedaliero di Alghero.





Ma anche in attesa della definitiva scelta regionale di realizzare il nuovo ospedale utilizzando parte dei 243 milioni di euro dell'accordo Ministero - Regione del 2016. "Un ospedale per la cui localizzazione era stata prevista una variante urbanistica "ad hoc" approvata nel 2007 dal centrodestra algherese -ricorda l'allora sindaco-." Secondo l’esponente di Forza Italia occorre dare corpo al piano di fattibilità per il nuovo ospedale algherese, costato nel 2008 circa 900 mila euro, che è stato invece utilizzato per il nuovo ospedale di San Gavino Monreale che ha anche ottenuto dalla Giunta di csx un finanziamento di 68 milioni.





“Siamo certi che il Presidente Solinas e la sua Giunta sapranno finalmente dare gambe ad un impegno consacrato da atti ufficiali del Consiglio Regionale, che potrà ridare ossigeno e dignità alla sanità di un territorio depotenziata da anni di abbandono –chiude Tedde-.”

"Bene la riforma del sistema sanitario regionale che avvicina il cittadino ai servizi sanitari". Così l'ex sindaco di Alghero ed ex Consigliere regionale Marco Tedde (F.I) commenta con soddisfazione l'approvazione da parte del Consiglio Regionale della riforma del sistema sanitario sardo. Secondo l'esponente di FI "La nuova organizzazione dà corpo e voce all'impegno elettorale del Presidente Solinas di incardinare il livello decisionale vicino ai bisogni di servizi sanitari dei cittadini. Ovviamente -precisa Tedde- per meglio apprezzare i contenuti della radicale riforma ora occorre darle gambe avviando i necessari procedimenti attuativi.". T