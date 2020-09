Alghero: nasce Artica - Scuola per i futuri leader di Pace

E nell’occasione il sindaco del Comune di Alghero Mario Conoci ha sottoscritto l’impegno per il sostegno a “Leaders for Peace” la campagna di Rondine Cittadella della Pace per chiedere ai Governi di investire in una nuova, giovane leadership di pace attraverso il sostegno a borse di studio per giovani promettenti e, allo stesso tempo, di inserire l’insegnamento dei diritti umani nei propri programmi scolastici nazionali con l’ausilio e il supporto del Metodo Rondine.





“La campagna globale Leaders for Peace promossa da Rondine – afferma il Sindaco - è accolta orgogliosamente dalla città di Alghero. La nostra comunità è schierata incondizionatamente nell’ affermare i valori della pace e della pacifica convivenza. Ma è ancor più incoraggiante avere la consapevolezza che il timone di questa visione sia affidato ai giovani, ragazzi e ragazze che voglio diventare protagonisti di un futuro più giusto, con un orizzonte di cambiamento concreto – conclude Conosci – È un segnale forte: affidiamo senza indugi questo compito alle nuove generazioni per costruire una comunità capace di convivere senza conflitti e senza divisioni”.





“Leaders for Peace” è stata lanciata nel 2018 alle Nazioni Unite di New York e quel giorno, a fianco dei giovani di tutto il mondo che si formano a Rondine alla trasformazione del conflitto, di fronte ai 193 rappresentanti dei Paesi membri, c’era anche Lorenzo Arras uno dei giovani che oggi hanno costituito l’associazione Artica. Oggi con lui tutti i giovani sardi che hanno frequentato il Quarto Anno Liceale d’eccellenza a Rondine un’alternativa all’anno all’estero promossa dall’associazione toscana per formare, attraverso il Metodo Rondine, giovani che vogliono intraprendere un percorso di crescita e consapevolezza di sé per diventare non solo protagonisti della propria vita, ma cittadini attivi, innovatori, agenti di cambiamento nei propri territori e leader del terzo millennio.





La loro partecipazione è stata possibile grazie al contributo della Fondazione di Sardegna che in cinque anni ha sostenuto il percorso formativo di 15 giovani, 7 dei quali hanno fondato l’associazione ARTICA. “L’obiettivo dell’associazione – dichiara il Presidente di Artica, Gioele Corveddu - è quello di portare un cambiamento nel nostro territorio, usando l’arte come mezzo per creare cittadinanza attiva e innovazione sociale. Ci teniamo a ringraziare la città di Alghero che ha aderito alla campagna perché dimostra una volontà di investire nei giovani che vogliono impegnarsi per il futuro della Sardegna. Per questo il nostro prossimo passo sarà quello di lavorare alla realizzazione di un campus per coinvolgere e formare altri giovani che vogliono diventare agenti del cambiamento”.





Artica è nata grazie al supporto di Rondine Cittadella della Pace, all’interno del progetto Itaca sostenuto dalla Fondazione Vodafone Italia per favorire l’empowerment giovanile e la loro capacità di trasformare in impatto la loro formazione ed essere soggetti attivi nei territori di tutta Italia. Un network di giovani progettisti sociali altamente formati sul tema della trasformazione creativa dei conflitti, in grado di interpretare i cambiamenti socio-culturali in atto, intercettare i bisogni concreti dei territori e operare nelle proprie comunità come attivatori di relazioni positive, favorendo la crescita sostenibile dei territori e il rafforzamento della coesione sociale.





L’evento è stato patrocinato dal Comune di Alghero. Artica. Arte, innovazione e cittadinanza attiva sono le parole chiavi di Artica, il progetto di impatto sociale pensato per il territorio sardo che prevede la costituzione di un’associazione a promozione sociale. L’Associazione Artica Aps nasce dalla volontà di due rondinelle d’oro, Gioele Corveddu e Lorenzo Arras, di rispondere ai bisogno sociali della Sardegna a partire dal territorio algherese dando vita ad un ente nuovo che mira a promuovere e realizzare progetti di ricaduta sociale, culturale, economica ed ambientale volti a stimolare la cittadinanza attiva e l’innovazione sociale attraverso l’arte.





Rondine Cittadella della Pace è un’organizzazione internazionale che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e la diffusione della propria metodologia per la trasformazione creativa del conflitto in ogni contesto. Rondine nasce in un borgo medievale toscano a pochi chilometri da Arezzo dove ha sede la World House - Studentato Internazionale un percorso di formazione di due anni per giovani provenienti da Paesi teatro di conflitti armati o post-conflitto, “appartenenti a popoli “nemici” che si formano per diventare leader di pace e tornare nei propri Paesi e incidere nei contesti di provenienza contribuendo alla risoluzione dei conflitti.

È stata presentata ad Alghero presso la sala conferenze de lo Quarter durante la conferenza “Arte e Pace” alla presenza di Monia Satta in rappresentanza dell’associazione Akròasis, Mariolina Cosseddu docente di Storia dell’Arte, alcuni membri della giunta comunale e Gala Ivkovic project manager del progetto ITACA promosso da Rondine Cittadella della Pace.