Forza Italia Alghero: OK per la riforma sanitaria ma attendiamo il protocollo

Solinas e la maggioranza di centrodestra sardista hanno iniziato a dar corpo ad un chiaro impegno elettorale, dimostrando la serietà di un Governo e di una coalizione che nei prossimi 4 anni darà ulteriori prove di efficienza e di coerenza politica. Ovviamente il giudizio positivo sulla riforma potrà essere espresso più compiutamente allorchè la riforma stessa verrà attuata. Per quanto attiene all'incorporazione dell'Ospedale Marino nella Azienda Ospedaliera Universitaria, non condividiamo le censure interessate dell'opposizione di centrosinistra, ma, a maggior ragione, non condividiamo neppure gli sterili peana di altri personaggi politici.





Prima di esprimere il nostro giudizio, che non sarà ancorato a logiche di schieramento ma alla difesa della nostra sanità, attendiamo la stesura e la firma del protocollo d'intesa fra il Presidente della Regione e il Rettore che disciplinerà i termini del passaggio e strutturerà i requisiti e gli standard necessari per il mantenimento del 1° livello. Certo, avremmo preferito fin d'ora un chiaro disposto legislativo che garantisse l'attuazione del Piano di razionalizzazione della rete ospedaliera del 2007 che dopo lunghe battaglie di F.I in regione ha accolto le istanze per l'ottenimento del 1° livello e la realizzazione del nuovo ospedale. Ma crediamo - conclude il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero - vi siano tutti i presupposti affinchè queste garanzie vengano accolte nella convenzione che sottoscriveranno Solinas e il nuovo Rettore."

Il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero interviene sulla sanità del territorio e in particolare sulle prospettive dei due ospedali. "Accogliamo con soddisfazione - si legge in una nota - la riforma sanitaria votata dal Consiglio regionale, che punta ad avvicinare i servizi sanitari ai territori e ai cittadini e a dare risposte in tempi accettabili. Dopo anni di centralizzazione dannosa, oggi c'è la possibilità di ridare ossigeno ad una sanità che soffre e di dare le risposte in termini di servizi alla salute che i territori necessitano.