Politica Elezioni comunali a Tempio: presentata la Civica "Tradizione e Futuro"

La Lista Civica “Tempio Tradizione e Futuro” ha mosso il suo primo passo ufficiale verso le elezioni amministrative del prossimo 25/26 ottobre prossimo per l’elezione del primo cittadino e del nuovo consesso comunale. Giannetto Addis, candidato sindaco, ha presentato la nuova lista. Una lista civica e trasversale, come lui stesso l’ha definita riferendosi all’importanza per la città di avere una lista di candidati che potesse coinvolgere le migliori forze in campo, senza nessun pregiudizio di sorta. La lista accoglie candidati diversi per provenienza e capaci, per esperienza, di rappresentare anche il cambio generazionale sempre più atteso.



Sette donne, cinque delle quali alla prima esperienza politica e cinque volti nuovi fra i nove uomini, con un particolare occhio di riguardo per le frazioni- del comune. Durante la presentazione, il candidato sindaco, ha elencato i punti al centro del programma in via di definizione: dalla sanità, a Rinaggiu, dalla viabilità alla cultura, dal turismo al sociale. Un ventaglio ampio di argomenti che a partire da oggi saranno al centro degli incontri in calendario. La lista” Tempio Tradizione e Futuro”, pronta da tempo, si è presentata alla stampa sottolineando il desiderio di una campagna elettorale basata sul rispetto reciproco e sul dialogo costruttivo. Si tratta di un gruppo di professionisti che ha fatto della cultura del lavoro il proprio punto di forza e che, nonostante le limitazioni imposte dal Covid -19, arriverà alla gente nella maniera più diretta possibile, all’insegna della chiarezza e del confronto.



Ecco i protagonisti nel dettaglio. Donne :Achenza Greta Francesca: Studentessa universitaria di Giurisprudenza, prima esperienza politica;Aisoni Anna Paola: Ingegnere, insegnante presso scuola secondaria di primo grado di Tempio. già Assessore uscente all'Urbanistica e rigenerazione urbana, servizi sociali e turismo;Asara Mariella: Laureata in Ingegneria Edile, docente di materie tecniche, volto nuovo della politica:Liguori Monica: Avvocato, attualmente consigliere comunale di Minoranza;Magrini Alessandra: candidata per le frazioni di San Pasquale-Bassacutena alla prima esperienza in ambito politico;Pischedda Anna Paola: scrittrice, alla prima esperienza politica;Vargiu Elizabeth: imprenditore direttrice e Titolare Hotel Pausania Inn - struttura alberghiera e di ristorazione, Presidente Territoriale Confcommercio Tempio.



Uomini: Careddu Marco Luca: Commerciante edile nell'azienda di famiglia, alla prima esperienza politica , candidato per la frazione di Nuchis;Cossu Paolo: Ingegnere libero professionista, docente scuola secondaria nei corsi CAT, volto nuovo della politica;Marotto Franco: medico in pensione e assessore Finanze, Bilancio, Tributi e patrimonio , Pubblica istruzione;Muzzu Gabriele: Studente Universitario, alla prima esperienza politica ;Sergio Pala: Consulente, consigliere di maggioranza uscente;Massimiliano Pirrigheddu: Imprenditore, consigliere di maggioranza uscente, con delega commercio e attività produttive, presidente della commissione sport, spettacolo e cultura, e commissario della commissione urbanistica;Francesco Quargnenti: Imprenditore, assessore uscente ;Emanuele Scolafurru: Imprenditore alla sua prima esperienza politica;Francesco Tedde: libero professionista e volto nuovo della politica