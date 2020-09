I dubbi e le perplessità di Antonello Peru sul passaggio dell'Ospedale Marino

Prima di tutto non è chiaro in che modo potranno essere mantenuti i requisiti per rimanere DEA di primo livello e questo dopo che abbiamo fatto, ed ho fatto, tante battaglie nel passato mandato per raggiungere questo obiettivo. Ma non capisco poi perché la sanità algherese non possa puntare all’eccellenza rimanendo alla Asl, proprio ora che diventa presidio autonomo e non unico insieme ad Ozieri.





Si decide al contrario di far passare la struttura e le discipline del Marino all’Azienda Ospedaliero Universitaria e questo non fa che aumentare gli interrogativi. E infine ci chiediamo come possano convivere e come possano reggere in unico organismo tre unità complesse di ortopedia. Per tutti questi motivi, per coerenza con le battaglie portate avanti nel recente passato e nell’ottica sempre di puntare alle scelte migliori per la sanità algherese ho deciso di astenermi.

Ho deciso di astenermi nella votazione sul passaggio dell’ospedale Marino di Alghero dalla ASL all’Azienda Ospedaliero Universitaria. L’ho fatto perché, pur rispettando le scelte della maggioranza e pur rimanendo convinto della bontà complessiva della riforma sanitaria che stiamo approvando, permangono troppi dubbi sui benefici che deriverebbero da questa decisione per la sanità algherese.