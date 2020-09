Esami a Medicina: ma ci sono studenti in quarantena - Interrogazione di Cappellacci

Recentemente il ministro ha annunciato un intervento per trovare un rimedio, ma la data ormai è molto ravvicinata e c’è il rischio concreto che si crei un’ingiusta sperequazione tra gli studenti. Per questo – ha concluso Cappellacci- chiediamo se il Governo intenda adottare delle misure urgenti per consentire a tutti di partecipare alle prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia”.

“La data fissata – evidenzia Cappellacci- si inserisce in una fase in cui restano in vigore numerose disposizioni connesse all’emergenza COVID19, che rischiano di impedire l’effettiva partecipazione al test a numerosi studenti. In particolare – osserva Cappellacci- ci sono candidati in quarantena o sottoposti a misure dell’autorità sanitaria.