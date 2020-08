Denuncia della Lega a Sestu: "La sinistra avvelena la campagna elettorale"

"Nei giorni scorsi, sulla serranda della sede della Lega Sardegna per Salvini Premier di Sestu (Cagliari) è stato rinvenuto un adesivo raffigurante persone col braccio sinistro alzato col pugno chiuso e la scritta 'FASCIO ATTENTO ANCORA FISCHIA IL VENTO', più il cerchio con le due bandiere rossa e nera simbolo della sinistra più radicale e violenta. Riteniamo gravissimo questo fatto, che porta una firma purtroppo facilmente riconoscibile, che avvelena in un modo vergognoso e inaccettabile la campagna elettorale.







Già nelle scorse settimane la vetrina della sede di Sestu era stata presa di mira da sputi.



Abbiamo provveduto a sporgere immediatamente denuncia presso il locale Comando dei Carabinieri e ci attendiamo che tutte le forze politiche si dissocino in modo chiaro e netto da questo preoccupante episodio che non ferma il Movimento di Matteo Salvini, primo in Sardegna, e la sua squadra che correrà anche qui a testa alta alle prossime elezioni comunali”.

Lo sostengono Eugenio Zoffili, Commissario regionale della Lega Sardegna per Salvini Premier, Roberto Schirru, referente provinciale della Lega per la città metropolitana di Cagliari e Antonio Manca, referente cittadino di Sestu della Lega.