Olbia: la minoranza chiede le dimissioni di Settimo Nizzi

l consiglieri comunali di Olbia, che militano sui banchi dell'opposizione, hanno sottoscritto un documento nel quale chiedono le dimissioni del sindaco Settino Nizzi.

Il documento porta le firme di Amedeo Bacciu (Coalizione Civica e Democratica), Davide Bacciu (Lista Civica Progetto Olbia),Patrizia Desole (Coalizione Civica e Democratica), Roberto Ferinaio (M5S), Antonio Loriga (Coalizione Civica e Democratica), Gaspare Piccinnu (Coalizione Civica e Democratica), Maria Teresa Piccinnu (M5S), Ivana Russu (Coalizione Civica e Democratica), Massimo Satta (Coalizione Civica e Democratica).





La minoranza consiliare prende lo spunto dalle recenti dimissioni dell'assesore allo sport, Silvana Pinducciu di Forza Italia, costretta, secondo le opposizioni, a lasciare l'incarico in quanto non rispettava a dovere il "pensiero" unico del suo sindaco. Gli avversari politici in consiglio comunale di Settimo Nizzi fanno poi riferimento al "sindaco-agnello della compagna elettorale del 2016, trasformatosi in un lupo della gestione in solitario di tutti questi anni" e ne contestano l'atteggiamento "arrogante" e il concetto di "amministrare la cosa pubblica come che fosse la sua".