Apertura scuole: i Progressisti chiedono una riunione straordinaria del consiglio

La consigliera Laura Caddeo (Gruppo progressisti), componente della commissione competente, evidenzia come restino “da chiarire anche le disposizioni in materia di test sierologici ai quali potrebbe sottoporsi il personale scolastico e dei quali i medici di base non hanno ancora nessuna notizia”. Sono dunque numerose le risposte che l'opposizione si aspetta di ricevere dalla Giunta regionale e in particolare dagli assessori all'istruzione, alla salute e ai trasporti a garanzia degli studenti, delle famiglie e di tutti lavoratori della scuola.

L'opposizione in Consiglio regionale ha presentato oggi al Presidente Pais la richiesta di convocazione straordinaria e urgente dell'assemblea per discutere e approfondire i temi relativi alla riapertura a settembre delle scuole sarde. Sono ancora troppi infatti i dubbi e le incertezze che preoccupano le stesse scuole, le famiglie e gli enti locali rispetto alle reali disponibilità di spazi adeguati, di sufficiente personale e di trasporti che consentano agli studenti di viaggiare in assoluta sicurezza.