Politica Alghero: al Quartè Sayal la presentazione del candidato del centro destra per il senato

Il salone dell'ex convento dei Cappuccini di via Garibaldi ad Alghero, ospiterà giovedì 27 agosto alle 19, la presentazione del candidato per il Senato, Carlo Doria. A presentarlo sarà la coalizione di centrodestra civica e sardista . L'evento si terrà nbel Quartè Sayal, in via Garibaldi, 87. Il candidato alle prossime elezioni suppletive del 20 e 21 settembre è sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Riformatori, Partito sardo d'Azione, Sardegna 20 Venti, Udc cambiamo! .