Castelsardo: la riqualificazione delle polemiche

"Anche le pietre di Castelsardo sanno bene che il Programma Natural’Mente è stato ideato, scritto e fatto finanziare dal sottoscritto, con la collaborazione dell’arch. Giansimona Tortu, della funzionaria Pina Satta e di alcuni amministratori comunali. Pertanto il goffo tentativo di accaparrarsi meriti appare patetico ed anche un po’ ridicolo".

Lo sostiene l'ex sindaco Franco Cuccureddu che aggiunge: "In breve la storia del programma Natural’Mente: Nel 2009, quando ricoprivo sia l’incarico di sindaco di Castelsardo che di Consigliere regionale, approvammo una norma, art. 5 della L.R. 5/2009, che prevedeva la possibilità di finanziamenti per opere strategiche.







Successivamente presentai l’idea progettuale agli uffici, inizialmente richiedendo nove milioni di euro poi rimodulati a sette. Prevedevamo l’acquisizione del Palazzo degli Americani di Lu Bagnu, la relativa demolizione per far spazio ad un grande parco urbano e ad una piazza che desse una centralità e personalità alla frazione.



Si prevedeva poi la realizzazione dei marciapiedi nelle principali vie (dal Lungomare Anglona a via Roma, da via Sedini a via Nazionale, a via Colombo, ecc.), il completamento dei percorsi pedonali e meccanizzati (ascensori) per il centro storico.

Nel frattempo nel 2010, non potendomi più ricandidare come sindaco per via del divieto di terzo mandato, mi candidai come consigliere (risultando il più votato) e continuai a seguire il progetto come assessore alla programmazione ed ai lavori pubblici.







Nel giugno del 2013 cessai di far parte della giunta comunale ed il progetto non venne più seguito.



Venne revocato il finanziamento, cui avevamo lavorato per anni, per mancanza di risposte e quindi per il mancato inserimento nei budget di spesa del patto di stabilità.

Nel 2014 appena rieletto sindaco, presentammo subito un nuovo progetto, recuperando gran parte delle idee che avevamo sviluppato, ed indicando alla Regione dove avrebbero potuto reperire le risorse per finanziare il nuovo piano, per il quale si scelse di mantenere la vecchia denominazione “Natural’Mente”.



Rispetto al precedente programma, vennero tagliati percorsi meccanizzati, da far finanziare con la programmazione territoriale. Il nuovo programma venne sottoscritto da me e dal presidente Pigliaru il 28 dicembre del 2017, con una dotazione finanziaria di 5 milioni e 100 mila euro.





A seguito di tale accordo nel 2018 e nel primo semestre del 2019, vennero bandite le gare per la progettazione, affidati gli incarichi di tutti gli interventi, con regolare procedura di gara, ed approvati i progetti preliminare e definitivo del Parco urbano degli Americani.



Ora la nuova amministrazione, che finora non è stata in grado di elaborare un proprio progetto strategico per il futuro della cittadina e tantomeno di ottenere il benchè minimo finanziamento (l’unico finanziamento, peraltro è frutto di un bando copiato integralmente) ha ritenuto di dare alcune indicazioni ai progettisti sulle modalità di esecuzione degli interventi da noi ideati, voluti e finanziati.



E’ nella loro facoltà farlo, anche se riteniamo che tali indicazioni siano notevolmente peggiorative oltre a far perdere ulteriore tempo prezioso.



Questa è la sintesi della vicenda, come emerge dagli atti allegati.



Cercare di accampare meriti per un progetto che tutti sanno essere stato ideato, scritto e fatto finanziare dal sottoscritto e dalle amministrazioni che ha guidato o delle quali ha fatto parte - conclude Franco Cuccureddu - appare oltre che una palese falsità, un vero insulto all’intelligenza ed alla memoria dei cittadini di Castelsardo".