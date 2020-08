Castelsardo e le suppletive per il Senato: Speziga annuncia il supporto a Carlo Doria

Quella di Carlo Doria è una candidatura autorevole, di grande spessore, che viene dal mondo delle professioni e della società civile, che è in grado di rappresentare più che degnamente in Senato le priorità di tutto il Nord Sardegna, quali turismo, agricoltura, trasporti . Fratelli d’Italia e tutti i rappresentanti territoriali del partito daranno il proprio contributo a questa campagna elettorale”. “L’appuntamento elettorale del 20 e del 21 Settembre - sostiene Speziga - è fondamentale tanto per la Sardegna quanto per l’Italia. Questa tornata elettorale vede noi di Fratelli d’Italia in prima linea: è fondamentale votare per eleggere un candidato in grado di rappresentare il Nord Sardegna".

Fratelli d’Italia Castelsardo sostiene Carlo Doria come candidato della coalizione di centrodestra alle elezioni suppletive per il Senato nel Collegio Nord Sardegna” scrive Christian Speziga coordinatore del locale circolo Fratelli d’Italia. Carlo Doria ha 54 anni, ortopedico e docente universitario: ottimo professionista, eccellente uomo il cui nome è stato espresso dall’intera coalizione di centrodestra.