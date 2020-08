Sassari: per il Senato, Italia Viva candida l'avvocato Agostinangelo Marras

Si è ormai definito il quadro delle candidature per le elezioni suppletive del 20 e 21 settembre per il collegio senatoriale del nord Sardegna.



Il centrodestra candiderà Carlo Doria, sassarese di 54 anni, chirurgo ortopedico, espressione di area sardista e gradito alla Lega.





Il centro sinistra si presenta a Sassari in ordine sparso: M5s, Pd, Leu, Progressisti, Demos e Centro democratico presentano Lorenzo Corda, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Sassari, ma Italia Viva e Italia in Comune si affidano ad Agostinangelo Marras, avvocato sassarese piuttosto conosciuto non soltanto per la sua attività di penalista.