Alghero: la battaglia dei randagi - Montis replica al centro sinistra

Altrettanti soldi arriveranno per il 2019 e anche per il 2020, laddove le attività utili proseguono in continuità, che non è una parola da sfruttare politicamente per apporsi medagliette di cartone. I finanziamenti arrivano all'Amministrazione non a questa o quella ma "all'Amministrazione" che è UNA e UNA sola a prescindere da chi ci sia in quel momento alla guida. Se c è uno che ha sempre riconosciuto i meriti quando dovuto e taciuto invece su errori altrui che più che utili politicamente avrebbero fatto male alla città sono io. Per cui da nessuno accetto lezioni in tal senso. I finanziamenti arrivano dalla Regione, e non abbiamo specificato che arrivano dalla Regione guidata dal Centrodestra, né lo avremmo specificato se fossero arrivati dal dal Centrosinistra, sebbene in epoca non tanto lontana questo non accadeva.





Fui io in maniera innovativa addirittura a proporre qualche tempo fa una nota congiunta, ai miei predecessori, su un risultato raggiunto oggi il cui iter interessò tre diverse amministrazioni. Per opportunità politica ( che io non compresi e che pare debba obbligatoriamente prevalere sul bene collettivo) qualcuno non accetto per cui ripeto se c è uno a cui piace dare a Cesare ciò che è di Cesare sono io, tutto il resto son polemicucce inutili. Festeggiamo quando arriviamo primi, insieme, - conclude Montis - anziché mostrare strumentalmente sempre e solo ciò che non va sopratutto se prima non abbiamo fatto autocritica su eventuali insuccessi"

La nota dell Amministrazione Conoci - afferma - si limita a dare una notizia, senza medaglie, ma piuttosto ponendo in evidenza il lavoro svolto dagli uffici e dai barracelli ( veri artefici del risultato) dal 2018 e che continua con costanza. Nessuna pompa magna senza medaglie alla politica così come non è mio costume né nel bene, né nel male, poiché non necessito di guardare per forza indietro se questo può creare danno alla città.