La Lega insorge per i nuovi sbarchi di clandestini in Sardegna - "Pronti a scendere in piazza"

La Lega c’è ed è pronta a scendere in piazza contro questa vergogna.Stop sbarchi! No nave quarantena! No alla distribuzione dei clandestini in tutta la Sardegna! Rimpatri immediati in Algeria!". Non è diverso il commento della senatrice sarda della Lega Lina Lunesu. "Gli sbarchi clandestini sulla nostra isola - afferma - sono oramai divenuti vera emergenza, raggiungendo una cadenza quasi quotidiana. Ultimo in ordine di tempo, quello di diciassette migranti approdati domenica a Sarroch, in località Sa Punta, distante solo poche centinaia di metri dalle raffinerie Saras. La gestione fallimentare del fenomeno dell'immigrazione clandestina da parte del ministro Lamorgese pone sul tappeto più di una questione: in Sardegna esistono ragioni sanitarie, di pubblica sicurezza minacciata, di legalità violata che il governo in carica ignora.





Non pensino, questo ministro e questa maggioranza di scaricare sulla Regione, sui sindaci e sulle comunità locali, una politica di collusione, di ritardo e di inefficienza com'è quella dell'immigrazione clandestina firmata Lamorgese. Non creda, come fatto con le redistribuzioni di migranti nei comuni di Tonara e Sarule, di gettare su piccole realtà locali, il grande peso della accoglienza e della gestione dei migranti di cui si ignora provenienza e storia sanitaria. Si preoccupi, il ministro, di farsi carico della salute dei Sardi e degli italiani tutti, che non meritano di vedere minacciata la propria condizione da balordi che scorrazzano sul territorio, senza arte nè parte, spesso positivi al Coronavirus.





Governi e comprenda, il ministro, che frenare gli sbarchi clandestini significa anche frenare una via di diffusione e contagio non indifferente e quindi tutelare la salute dei cittadini. Altrimenti, se non ne è capace, rassegni le dimissioni - conclude la senatrice - e lasci lavorare chi ne sa più di lei". E ancora : “La difficile situazione del Cpa di Monastir non si risolve distribuendo i migranti irregolari in altri centri dell’Isola, ma bloccando gli sbarchi con fermezza e coraggio”. Lo ha affermato Pierluigi Saiu, consigliere regionale della Lega e presidente della commissione Autonomia e Riforme del Consiglio regionale, dopo aver appreso la notizia che venti immigrati irregolari saranno trasferiti dal Centro di prima accoglienza di Monastir a una struttura di Tonara, nel Nuorese. “Nelle ultime settimane il numero degli sbarchi in Sardegna è aumentato in maniera preoccupante.





A livello nazionale si è registrato un incremento del 150% rispetto allo scorso anno. Il Governo nazionale – ha sottolineato Saiu - non è stato in grado di mettere in campo adeguate misure di contenimento e il problema dei Cpa al collasso non si risolve, di certo, distribuendo i migranti sul territorio dell’Isola. Bisogna bloccare i flussi. Siamo di colpo tornati ai tempi che hanno preceduto l’arrivo di Matteo Salvini al Ministero dell’Interno, peggiorato anche dall’emergenza sanitaria legata al Covid19. Questo governo - ha ribadito il consigliere regionale della Lega - è incapace di difendere i confini italiani e ricomincia a riempire i Cpa con nuovi migranti, con tutte le conseguenze che conosciamo. Nella struttura di Tonara – ha concluso Saiu - deve essere assicurata la massima sorveglianza sanitaria e, visto quello che è successo a Monastir, anche un controllo strettissimo da parte delle forze dell’ordine”.

Dure reazioni da parte di esponenti della Lega dopo le fughe dai centri di accoglienza di clandestini arrivati dall'Algeria e il riscontro di positività al coronavirus. Eugenio Zoffili, deputato e commissario regionale della Lega :"Anche in Sardegna questo governo incapace (nonostante i numerosi casi covid dall'Algeria) non ferma gli sbarchi e dall'ormai tristemente noto centro accoglienza di Monastir, invece di rimpatriarli si affretta a distribuire i clandestini nei paesi dell’isola (Tonara, Sarule, Ottana...), per poi forse mandarli in Continente dove si perderanno le loro tracce. E c’è pure chi incautamente parla di nave quarantena.