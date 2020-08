Antonello Peru: nessuna candidatura per il Senato - "Voglio finire il lavoro per la città metropolitana"

"Preferisco cioè continuare a svolgere i compiti di semplice consigliere regionale - aggiunge - e proseguire con impegno e dedizione nel lavoro teso a favorire il varo di alcune fondamentali riforme, nell’interesse del sassarese e dell’intera Sardegna. Cito tra tutte quella degli Enti Locali che prevede, tra le altre, anche l’istituzione della Città metropolitana di Sassari e ricordo un’altra serie di proposte di legge in materie economiche e di governo del territorio.





Ringrazio dunque i tanti amici e i non pochi sostenitori - conclude Peru - che nel corso di queste ultime ore hanno sollecitato una mia disponibilità alla candidatura, dimostrandomi ancora una volta stima e affetto, ma ribadisco pubblicamente la mia scelta di lavorare in Sardegna per migliorare le cose dei sardi.

"Non ho mai avuto alcun interesse per la candidatura alle elezioni suppletive del Senato nel collegio Nord della Sardegna. Non già perché non lo ritenga un onore o un impegno gratificante, quanto perché voglio mantenere il patto siglato con gli elettori alle ultime regionali." Lo sostiene in una nota il consigliere regionale Antonello Peru che da più parti era indicato come il candidato vincente alla tornata elettorale nazionale di settembre.