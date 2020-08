Alghero Impianti sportivi e conflitto di interessi - Le domande dell'opposizione

I Gruppi Consiliari Per Alghero, 5 Stelle, Partito Democratico, Futuro Comune e Sinistra in Comune, hanno diffuso una nota nella quale intervengono sul recente bando pubblico di assegnazione degli impianti sportivi.



"Apprendiamo che la Giunta Comunale - affermano in una nota - ha dato mandato al dirigente competente di pubblicare l’avviso per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo comunale San Michele, meglio noto come “pallone”.







Stupisce che l’amministrazione “dimentichi” di indicare, nel comunicato, la società sportiva che nel mese di giugno 2020 ha presentato il progetto al quale la stessa Giunta con delibera n. 203 del 7 agosto ha riconosciuto l’interesse pubblico.



Dal testo della delibera si evince che si tratta della associazione sportiva dilettantistica scuola addestramento alla pallacanestro Alghero, società che ha visto per molti anni nelle vesti di presidente e attualmente istruttore/allenatore il consigliere comunale Antonello Muroni.







Vorremmo porre delle domande pubbliche, nella speranza che stavolta l’amministrazione voglia rispondere:



1) che fine ha fatto la manifestazione d’interesse sulla stessa struttura alla quale rispose la società Catalunya calcio nel 2018 che non risulta annullata?



2) si può concedere, alla luce di norme e regolamenti vigenti, più di una struttura in gestione alla medesima società?



3) è stata fatta dalla Giunta Comunale adeguata pubblicità sugli indirizzi adottati con la delibera 332 del 30.10.2019 con la quale l’amministrazione si era presa l’onere di stimolare le varie associazioni presenti sul territorio a voler presentare proposte in tal senso, svolgendo anzi - si legge testualmente nella citata delibera - una funzione conoscitiva di prerogative e possibilità che altrimenti potrebbero rimanere celate nei meandri delle disposizioni normative?

4)Perché si è atteso il mese di agosto 2020 per effettuare i bandi per le strutture sportive e non si è realizzata a monte una manifestazione d’interesse aperta a tutti anche per la struttura denominata “il pallone”?





Naturalmente la delibera e la determinazione conseguente sono oggetto di approfondimento, sotto vari profili.



Uno è certamente palese: quello dell’opportunità politica e del conflitto d’interessi." Conclude l'opposizione.