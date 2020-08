Regione: significativo passo avanti per la riforma enti locali

La riforma, prosegue il Presidente Solinas, produrrà effetti positivi non solo per le grandi aree urbane ma anche per i territori e le comunità dell'interno, con una maggiore partecipazione e un vero decentramento di rappresentanza e servizi. Il testo, precisa il Presidente viene incontro anche alle giuste rivendicazioni avanzate da Sassari, che sarà Città Metropolitana, e da Cagliari, che amplia notevolmente la propria rappresentanza, in un disegno istituzionale di grande respiro che tiene conto di fattori demografici, storici, culturali. Questa riforma, dice ancora il Presidente Solinas, é uno dei cardini del disegno complessivo di ammodernamento e razionalizzazione degli Enti Locali, che troverà pieno compimento con una rivisitazione complessiva della stessa macchina regionale.





Frutto di un lungo confronto con le realtà locali e territoriali, la riforma, sottolinea l'Assessore Quirico Sanna, è espressione della volontà di partecipazione dei territori, ed è uno strumento efficace per ottimizzare le risorse, anche mediante future e volontarie adesioni a forme di unione tra Province. Vogliamo portare in Aula la riforma dopo Ferragosto, conclude l'assessore, per dare in tempi rapidi nuove energie e nuovi strumenti di partecipazione democratica alle nostre comunità.

Una riforma che restituisce ai territori voce e competenze e che riavvicina i cittadini alle Istituzioni. Il Presidente della Regione Christian Solinas commenta con soddisfazione il via libera alla riforma degli Enti Locali, varata dalla Commissione Autonomia con un segnale, dice il Presidente, di forte unità tra le forze politiche di maggioranza, che hanno trovato un accordo solido su un testo di grande valore.