Sbarchi Sardegna: il Viminale risponde a interrogazioni Lega

Il Viminale, rispondendo alle interrogazioni attraverso il Sottosegretario Achille Variati, ha confermato che le imbarcazioni sulle quali i migranti giungono in Sardegna dall'Algeria sono piccole e difficilmente rilevabili dai radar, per cui quando vengono rintracciati dopo lo sbarco si rende necessario attivare le procedure di trasferimento nel centro di accoglienza di Monastir, dove vengono effettuati i tamponi e si individua la località dove trascorreranno la quarantena. Il potenziamento delle azioni di prevenzione e contrasto citato dal Sottosegretario, evidentemente non è stato attuato in misura sufficiente a contenere la portata del fenomeno, in quanto gli sbarchi proseguono.





La sorveglianza aerea e navale dev'essere attuata in modo più efficace, potenziando ulteriormente le dotazioni di uomini e mezzi per far sì che nessuna imbarcazione non autorizzata, che potrebbe trasportare come già avvenuto persone infette, possa raggiungere le coste della Sardegna, quindi dell'Italia e dell'Europa. Va schierata la Marina Militare, questi sbarchi vanno impediti anche attraverso un efficace azione diplomatica con l’ Algeria dove sarò presto in missione con la bicamerale Schengen che presiedo. Anche a seguito di questa risposta insufficiente la portata del problema va assolutamente rivalutata dal Ministero dell’interno - conclude Zoffili - a tutela della popolazione sarda e dell'economia dell'isola, basata anche sul turismo".

Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale Lega Salvini Sardegna, ritiene che le risposte siano: ” Insufficienti , è necessario shierare Marina Militare”. "Il Ministero dell'interno ha risposto alle mie ultime tre interrogazioni, relative all'emergenza sbarchi in Sardegna, in particolare nell'area del Sulcis Iglesiente, aggravata dall'emergenza sanitaria (la 4-06178 del 1 luglio 2020, la 4-06373 del 17 luglio 2020 e la 4-06442 del 23 luglio 2020), con le quali ho chiesto ai Ministri Lamorgese, Di Maio e Speranza se siano a conoscenza della situazione, quali iniziative intendano adottare nell'immediato per garantire il controllo dei confini marittimi e fermare i flussi migratori illegali che si stanno registrando in numero crescente sulle coste dell'isola e per potenziare gli organici delle forze dell'ordine, oltre che per tutelare la popolazione sarda e il comparto turistico della regione.