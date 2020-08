Alghero: scissione contratto per la piscina - Dal centro sinistra: "Bravo Antonello Peru"

Lo sostengono i gruppi consigliari del Centro Sinistra - Futuro Comune, X Alghero, Sinistra in Comune e PD che aggiungono: "Bene ha fatto l’assessore Peru a prendere finalmente l’iniziativa, ma è evidente che non si può lasciare ancora per molto una città senza guida e senza idee. Nel mentre si ricordino i nostri sardo-leghisti in salsa catalana (qualcuno di loro per cortesia avvisi anche il bell'addormentato di Porta Terra...) che l’impresa della piscina coperta è la stessa che, a seguito di una gara fatta dall’Amministrazione Conoci, si è aggiudicata i lavori della della scuola media di via Tarragona e soprattutto che la piscina scoperta - i cui lavori nulla c’entrano con quelli della coperta - è in totale stato di abbandono e che i lavori di sistemazione della stessa non sono mai iniziati."

"Dopo oltre un anno di lavori fermi l’Amministrazione si ricorda della piscina coperta. Dopo essere stata ripetutamente sorda agli allarmi che venivano dai cittadini e dall’opposizione si risveglia dal lungo sonno. Ricorderete come ancora a giugno, quando i consiglieri Esposito e Sartore - a nome di tutto il Centrosinistra - segnalarono la situazione della piscina, dal cdx arrivarono risposte irridenti, da parte di una maggioranza di chi dava le colpe al Covid (scrivendo stupidaggini tipo “non si può impastare il cemento in smart working”....) e dimostrava per l’ennesima volta il proprio distacco dalla realtà."