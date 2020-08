Bicamerale Schengen: audizione Fedriga; Zoffili (Lega), confini colabrodo, pericolo per tutti

Si tratta di richieste urgenti e di assoluto buon senso, che torneremo a ribadire anche in occasione di una prossima missione sul campo del Comitato Bicamerale in Friuli Venezia Giulia. I cittadini italiani sono stanchi di sopportare il silenzio e l'indifferenza del Governo, è tempo di dare risposte concrete!". Così Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale Lega Sardegna, Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

"Nel corso dell'audizione di oggi del Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga di oggi presso il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, il Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha ribadito la priorità di rafforzare i controlli alle frontiere della rotta balcanica, in particolare al confine con la Repubblica Slovena, insieme alla chiusura di tutti i valichi cosiddetti 'minori' con misure che permettano di prevenire ingressi di immigrati clandestini con tutti i rischi, in primis sanitari, che ne derivano.