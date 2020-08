Mozione presentata da M5S: proposta di legge regionale istituzione Città Metropolitana di Sassari, ripercussioni sul porto di Porto Torres

• Considerato che la partecipazione in una città metropolitana comporta conseguenze giuridiche e ripercussioni su diversi aspetti delle competenze in vari ambiti, tra cui quello portuale;





• visto l'art.9, comma 1. lettera c) della legge n.84/94 dove si dispone della composizione del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale che recita: “da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle citta' metropolitane, ove presente, il cui territorio e' incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale” ;





• visto anche il punto 1 bis. dello stesso art.9 che consente la partecipazione ed eventuale voto ai soli porti non già sede di autorità portuale ma solo se capoluoghi di provincia e solo su questioni inerenti il porto interessato;





• Considerato quindi che entrando a far parte di una Città Metropolitana la stessa acquisisce il diritto di partecipare e votare nel Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale, organo di programmazione del sistema portuale, ma contestualmente il comune di Porto Torres ne perde il controllo e rappresentanza;



Con la presente





MOZIONE





si impegna il Sindaco ad intervenire presso il Governo della Regione Sardegna, e anche presso la Rete Metropolitana del Nord Sardegna, affinché nella trasformazione da Rete Metropolitana del Nord Sardegna in Città Metropolitana di Sassari siano fatti salvi i diritti e gli interessi di Porto Torres ad avere un controllo sul porto ed una rappresentanza diretta con la nomina di un proprio delegato. In Particolare chiedere che nella costituenda legge la nomina del rappresentante della CittàMetropolitana sia in capo al sindaco della città in cui ricade il porto, o in subordine che la nomina del rappresentante della Città Metropolitana di Sassari (da parte del Sindaco della città metropolitana) in seno all' Autorità di Sistema Portuale sia fatta in accordo col Sindaco della città di Porto Torres, in quanto città sede del Porto. Infine in caso di modifica della legge nazionale in cui si preveda che sindaci possano partecipare direttamente nei comitati di gestione, questi sia inequivocabilmente il sindaco del Comune di Porto Torres.





I Consiglieri: MoVimento 5 Stelle Carlo Marongiu, Antonia Demelas, Andrea Falchi, Raffaele Donadio, Samuela Falchi, Giuliano Velluto, Sara Cappellini, Francesco Tolu

• Visti I recenti articoli sui giornali in merito ai lavori in sede regionale di costituzione della Città Metropolitana di Sassari;