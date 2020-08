Politica UDC: “nessuna staffetta in Giunta”

“Non c’è mai stato alcun accordo interno all’Udc che preveda staffette in Giunta tra esponenti del nostro partito”. Lo ha detto il segretario regionale dell’Udc, Giorgio Oppi, in merito alle notizie di stampa sul possibile rimpasto nell’esecutivo guidato da Christian Solinas. “Le decisioni saranno prese a tempo debito - ha precisato Oppi - negli incontri che si terranno in futuro al nostro interno.” Quanto agli equilibri in Giunta, il leader dell’Udc ricorda che tutto sarà basato sulla rappresentatività consiliare. “Avanzeremo le nostre legittime richieste nelle sedi opportune. Un fatto comunque è certo - conclude Oppi - non è prevista nessuna staffetta.”