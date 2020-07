Politica Comitato per l'insularità: a breve nuove iniziative

“L’insularità e il riconoscimento della sua condizione devono offrire l’occasione storica per trovare soluzioni ai problemi che gravano sulla Sardegna. Il Comitato per l’insularità prosegue nella propria attività e rilancerà a brevissimo il tema con nuove iniziative tese ad evidenziare la specificità e unicità della Sardegna dall'ambiente naturale e storico alla lingua e alla cultura materiale sul solco di quella presa di coscienza che è stato il motore in questi ultimi anni”. Così il Presidente del Comitato per l’insularità, Roberto Frongia, e del Comitato Scientifico, Maria Antonietta Mongiu.



I Rappresentanti del Comitato augurano buon lavoro a Efisio De Muru, responsabile delle politiche insulari del Pd: “Siamo certi che De Muru, con serietà e professionalità, saprà veicolare l’importanza e la strategicità del tema, affinché la condizione di insularità non sia più percepita come una caratteristica localistica ma un tema nazionale che attiene i territori caratterizzati dalla dimensione geografica insulare. In tutte le isole ma soprattutto in Sardegna è una delle cause del gap socio-economico che pesa sulle Isole e sulla Sardegna in particolare”.