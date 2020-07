Campagna antinfluenzale: disattesi gli accordi

E’ stata presentata in Consiglio regionale un’interrogazione per denunciare la mancata applicazione di quanto previsto nell’Accordo tra ATS e Organizzazioni rappresentative dei Medici di medicina generale per la realizzazione della Campagna vaccinale antinfluenzale.



L’interrogazione è stata promossa dall’On. Gian Franco Satta e dal gruppo consiliare dei Progressisti.



A seguito dell’approvazione delle linee guida per la campagna vaccinale 2017/2018 da parte della Giunta regionale, è stato sottoscritto l’Accordo tra ATS e Organizzazioni rappresentative dei Medici di medicina generale per la realizzazione della campagna vaccinale antinfluenzale al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti e di regolare la tipologia delle attività effettuate dai medici di medicina generale, le procedure e i rapporti con le rispettive ASSL di riferimento.







L’Accordo, oltre a stabilire gli obiettivi di copertura vaccinale da raggiungere e le modalità di fornitura dei vaccini, prevedeva una retribuzione per la partecipazione al progetto sulla base di parametri e criteri stabiliti a seguito della trasmissione e consegna dei report di vaccinazione da parte dei medici di medicina generale alle ASSL di competenza. In contrasto con quanto previsto, risulta invece che i medici di medicina generale non abbiano ancora ricevuto quanto dovuto, nonostante la loro regolare partecipazione al progetto, il raggiungimento degli obiettivi posti e la trasmissione alle ASSL dei report di vaccinazione nei tempi stabiliti.



Da qui la necessità di sollecitare la Giunta ad occuparsi del caso. Così l'On. Gian Franco Satta sulla questione: «Nelle campagne vaccinali di prevenzione dell’influenza un ruolo fondamentale è svolto dai medici di famiglia e dai pediatri, da sempre in prima linea nella promozione delle vaccinazioni.







Il loro ruolo istituzionale li pone nelle condizioni di sviluppare un continuo flusso informativo derivante dallo svolgimento di attività di mediazione tra le istituzioni sanitarie e i cittadini.

L’importanza dello svolgimento di tale funzione appare ancora più evidente a seguito della crisi epidemiologica che il paese sta attraversando.



Per questo spiace ancor di più constatare e rilevare i ritardi nel riconoscimento di quanto a loro dovuto per accordi già onorati. Pertanto, in attuazione delle linee guida già approvate dalla Giunta regionale, chiediamo che vengano immediatamente riconosciuti gli emolumenti a loro spettanti sulla base degli accordi sottoscritti con l’ATS per la realizzazione delle campagne vaccinali».