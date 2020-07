Comitato zonale Nurra: mai mollare

Per anni infatti le richieste delle mamme dell'agro che chiedevano sicurezza per l'ingresso dei bambini presso i plessi scolastici non sono mai state priorità della politica cittadina impegnata a dirottare le somme in altri capitoli di bilancio! Solo nel 2017 con una forte presa di posizione siamo riusciti a far capire che questo intervento doveva avere la massima priorità, riuscendo a far fare una bozza progettuale e a far impegnare le relative somme per l'esecuzione dei lavori. Il 2018 e l'inizio del 2019 lo abbiamo dedicato ai solleciti e a nuove prese di posizione fatte anche di segnalazioni alle autorità competenti per evidenziare la pericolosità della situazione per i nostri bambini. Siamo così riusciti ad impegnare sia l’amministrazione uscente che i candidati alla guida della nuova amministrazione sulla necessità urgente di realizzazione dell’opera.





L’iter è poi proseguito con una nostra richiesta formale alla nuova amministrazione Conoci che ha portato ad attivare, presso l’Assessorato alle Opere Pubbliche e Manutenzioni coordinato dell’Assessore Antonello Peru, la progettazione esecutiva con conseguente impegno delle somme e affidamento dei lavori che vede finalmente oggi l'inizio dei lavori. Ringraziamo il Sindaco Mario Conoci, l’Assessore Antonello Peru, il Dirigente Michele Fois e tutta l'amministrazione in carica - conclude il Comitato Nurra - per aver dato seguito agli impegni presi con il territorio augurandoci che sia l'inizio di un lungo cammino di collaborazione proficua tra i cittadini e l’amministrazione."

"La caparbietà e la determinazione nel raggiungere gli obiettivi paga sempre." Lo sostiene in una nota il Comitato zonale Nurra che aggiunge : "Soprattutto quando la determinazione è quella di una mamma con a cuore la sicurezza dei bambini del suo tanto amato agro. La consigliera del Comitato zonale Nurra Cristina Correddu insieme a tutto il comitato oggi vede ripagata la fatica di anni di richieste e prese di posizione con l'inizio dei lavori per la realizzazione di due stalli per gli scuolabus davanti alla scuola media e materna di Santa Maria La Palma.