La Lega si organizza: nuovi referenti per Porto Torres, Budoni, Golfo Aranci e Gallura

In veste di commissario regionale della Lega Sardegna il deputato Eugenio Zoffili ha trascorso l'ultimo week end all'insegna dell'organizzazione del partito nell'Isola.



Quello della costituzione di una Lega Sarda è un vecchio obiettivo che è andato consolidandosi sul piano pratico dopo il risultato positivo delle ultime elezioni regionali, febbraio 2019, che ha portato il centro destra al governo della Regione.

Il tour di Zoffili ha riguardato il Nord Sardegna e la Gallura dove ha tenuto incontri pubblici e contestualmente concretizzato le nomine per i nuovi assetti organizzativi del Carroccio in versione anche " quattromori ".







A Porto Torres è stato nominato referente Pierluigi Molino, a Golfo Aranci , presenti anche il capogruppo in Regione, Dario Giagoni e il provinciale Angelo Lorenzoni, è stato eletto come referente della Lega Albino Vitiello; Franco Ventroni sarà il responsabile a Budoni e ancora: Filippo Emma sarà il referente organizzativo per la Gallura e quello territoriale sarà Gianfranco Abeltino.







Un fine settimana decisamente impegnativo quindi quello del commissario della Lega Salvini Premier in Sardegna al termine del quale lo stesso Zoffili è apparso piuttosto soddisfatto.

"E' una grandissima emozione - ha detto prima di congedarsi - vedere crescere ogni giorno la nostra Lega in Sardegna. Sono convinto che con il sorriso e con una squadra così si vince!



Anche dalla Sardegna arriverà presto fino a Roma un segnale forte e chiaro, i sardi sono stanchi anche di questa invasione continua, vogliono turisti, occupazione , non clandestini".



Nel corso del tour nell'Isola Zoffili ha svolto anche una tappa a Castelsardo.