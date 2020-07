Tour in Sardegna della Lega: oggi a Castelsardo e Golfo Aranci

Fine settimana in Sardegna per Eugenio Zoffili, deputato della Lega e coordinatore per l'Isola del partito del Carroccio che oggi incontrerà elettori e simpatizzanti.







Alle 10 sarà a Castelsardo, Bar Cagliari in via Sedini 12.

Alle 16 a Golfo Aranci nel ristorante La Vecchia Marina in via Libertà, 157.



Nella giornata di sabato Zoffili ha fatto tappa a Porto Torres.