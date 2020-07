Suppletive al senato: per il cs in pista Paolo Manca di Federalberghi - Antonello Peru per il cd

La politica regionale, ma anche quella nazionale,sta vivendo momenti di forte attenzione per l'appuntamento delle elezioni suppletive che il prossimo autunno interesseranno il Nord Sardegna.



C'è infatti da sostituire la senatrice di 5Stelle Vittoria Bogo Deledda scomparsa il 17 marzo scorso.



Una tornata elettorale piuttosto importante soprattutto per i riflessi che potrà avere a carattere nazionale in quanto è noto che l'attuale maggioranza al Governo del Paese proprio a Palazzo Madama soffre la ristrettezza dei numeri e il rischio costante di andare sotto nelle votazioni in aula.







Cominciano a circolare i nomi dei possibili candidati e per quanto riguarda il centro destra sono piuttosto insistenti le voci secondo le quali potrebbe scendere in campo la corazzata elettorale rappresentata da Antonello Peru, il consigliere regionale più votato alle ultime regionali, militante oggi nelle fila di Udc - Cambiamo dopo un trascorso con Forza Italia.



L'indicazione di Peru, secondo autorevoli analisti della politica regionale, potrebbe trovare rivalità interne nel centro destra e soprattutto nella Lega, che potrebbe esporre al giudizio elettorale il presidente del consiglio regionale, Michele Pais o il capogruppo dello stesso partito, Dario Giagoni.







Grandi manovre naturalmente anche nel centro sinistra che non dimentica che Sassari era la sua roccaforte.



Tra le novità, frutto in questo momento di semplici indiscrezioni, si parla del rettore uscente dell'università di Sassari, Massimo Carpinelli, e del presidente regionale di Federalberghi, Paolo Manca.

I riflettori sono accesi proprio su quest'ultimo che nei giorni scorsi è stato protagonista di un pesante attacco alla giunta Solinas a proposito del flop della stagione turistica.



Un disastro economico per l'Isola che appare più conseguente alle devastazioni provocate dall'epidemia di coronavirus che dagli errori della giunta regionale su trasporti e promozione turistica.





A dare credito alla tesi di Paolo Manca contribuisce anche il fatto che da 5Stelle sono giunte ampie condivisioni all'attacco sferrato dall'albergatore alla giunta Solinas come testimoniano prese di posizione ufficiali da parte di esponenti pentastellati.

E sempre in relazione alle suppletive per il senato del prossimo autunno vale la pena sottolineare che nel caso della candidatura di Antonello Peru del centrodestra, si libererebbe un posto in consiglio regionale che andrebbe al primo dei non eletti, l'ex sindaco di Alghero e già consigliere regionale, Marco Tedde.