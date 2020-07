La pagella alla Regione di Energie per l'Italia: bene il Ppr, male i trasporti

Il coordinatore regionale del Partito Energie Per L’Italia Sardegna(Area Liberale facente capo a Stefano Parisi) Tore Piana, plaude alla maggioranza che governa la Regione, per aver avuto la decisa volontà di apportare modifiche al PPR, che in tutte le riunioni e nei fatti, viene definito strumento bloccante dell’economia della Sardegna.



"Come partito politico - afferma Piana - siamo fermamente favorevoli alle modifiche apportate dalla Legge Regionale approvata dal Consiglio Regionale, dopo anni che hanno reso la Sardegna paralizzata in tutti gli investimenti, oggi si inizia a guardare il futuro con più ottimismo.





In questi anni con il PPR si era arrivati ai paradossi, come l’assurdo blocco della 4 corsie Sassari - Alghero, come la perdita di investimenti di edilizia turistica da oltre 1 Miliardo del Qatar nella costa Nord Orientale della Sardegna, o la ristrutturazione di strutture turistiche non più adeguate alle nuove normative o agli standard che la clientela richiede.



O vogliamo parlare di investimenti nel campo agricolo bloccati per l’impossibilità del rilascio di concessioni edilizie per la costruzione di strutture strumentali alla stessa attività agricole, come stalle o edifici di trasformazione dei prodotti agricoli. Sino a oggi tutto bloccato.







Come Movimento politico ora chiediamo perché riteniamo urgente proseguire sulla riscrittura della Legge Urbanistica Sarda, la vecchia LR 45 oramai è superata e la stessa precedente Giunta Pigliaru di centro sinistra, ne aveva proposto la modifica.



Attenzione - continua il coordinatore regionale di Energie per l'Italia - in Sardegna non sono solo Rose e Fiori per la Giunta Solinas, ora si deve cercare di rimediare urgentemente ai danni causati per la stagione turistica a causa di una politica regionale totalmente assente sui trasporti sia aerei che navali che di promozione e comunicazione della Sardegna al comparto Turistico, che segna paurosamente un meno 70% delle presenze, dove conseguentemente trascinerà nel baratro della crisi, tutte le altre attività sia del terziario sia di quelle a essa collegate, compresa l’agricoltura.





Lanciamo quindi un accorato appello a tutte le forze politiche perché si trovino soluzioni immediate per poter rimediare e lanciare una forte campagna promozionale per i prossimi tre anni già da ora, trovando accordi con le compagnie di trasporto aereo e navale, con costi e frequenze agevolati".