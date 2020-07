Campionato del mondo rally: Zoffili chiede più voli

Eugenio Zoffili, deputato e commissario regionale della Lega Sardegna per Salvini Premier interviene sulla situazione trasporti in Sardegna.



"Dal 29 ottobre al 1 novembre, la Sardegna - afferma in una nota - ospiterà la prova italiana del Campionato mondiale di rally.



La FIA e la WRC Promoter hanno assegnato queste nuove date al Rally Italia Sardegna, organizzato dall'Automobile Club d'Italia in partnership con la Regione Sardegna, evento che porterà ad un aumento del numero di persone che cercheranno di spostarsi sull'isola, da tutto il mondo.







Invito il governo ad attivarsi da subito, per fare in modo che siano potenziati i collegamenti aerei, al fine di consentire a tutti coloro che lo vorranno di poter assistere alle gare.

Si tratta di una grande opportunità di rilancio per il turismo sardo, che se ben gestita anche sotto il piano dei trasporti potrebbe aiutare a recuperare almeno in parte i danni causati all'economia insulare dal Covid-19.



Mi farò personalmente promotore in Parlamento - conclude - di questa istanza, e mi accerterò che venga effettuato tale potenziamento, che è indispensabile per non rischiare di perdere un'occasione irripetibile".