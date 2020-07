Il Partito Democratico per la dorsale: vuole il metano

La mancanza del metano crea nell'isola diseconomie per quasi 400 milioni di euro l'anno. La costruzione di questa infrastruttura, che sarà propedeutica all'utilizzo futuro dell'idrogeno è oggi più che mai indispensabile. L'isola deve avere pari dignità e opportunità con le altre regioni. E in questo contesto la partita dell'energia diventa fondamentale. Non c'è più tempo da perdere. È necessario, ora più che mai, mettere in campo tutte le azioni necessarie - conclude Cani - per far si che siano rimossi gli ultimi ostacoli e si proceda."

"Il pronunciamento del governo sul prezzo del metano è sicuramente un fatto positivo ma per una crescita economica e produttiva della Sardegna è necessario dare gambe al progetto per la realizzazione della dorsale. " Lo chiede Emanuele Cani , segretario del Partito Democratico in Sardegna, che aggiunge : "Solamente in questo modo si potrà dare la possibilità alle aziende che hanno la necessità di avere energia termica di poter diventare competitive.