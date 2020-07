Americani bloccati a Elmas: ennesima figuraccia internazionale del governo Conte

Un danno enorme per l'immagine dell'isola nel mondo, in un momento in cui l’economia della Sardegna e del Paese è già messa in crisi dall'emergenza sanitaria e dai continui sbarchi di clandestini. Un disastro totale, che ha avuto un'eco internazionale tanto che ne ha parlato perfino il New York Times. Una situazione che non può restare impunita: porterò la questione in Parlamento - conclude - pretendendo risposte precise. Ringrazio il governatore Solinas, che da subito si è messo al lavoro per rimediare a questo danno incalcolabile del quale la Regione Sardegna non ha alcuna colpa".

Eugenio Zoffili, deputato e commissario regionale della Lega in Sardegna, non perde l'occasione per polemizzare con il premier Conte. Stavolta l'occasione arriva dal verdetto del Tar della Sardegna, che ha concesso la sospensiva al provvedimento eseguito dalla Polizia di Frontiera. "Non passa giorno in cui non si abbia la conferma della pericolosa incapacità del governo Conte - afferma Zoffili - Il Tar della Sardegna, apprendo dalla testata sarda youtg.net, ha dato ragione agli americani respinti alla frontiera dell'aeroporto di Elmas accogliendo il ricorso contro la sospensione del provvedimento che aveva costretto gli 11 passeggeri provenienti dal Colorado, tra cui 5 cittadini statunitensi a ripartire per l’Inghilterra.