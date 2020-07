Michele Cossa: tutti i sardi insieme per il riconoscimento dell'insularità

“La perifericità e la discontinuità territoriale sono all’origine del ritardo di sviluppo delle Isole: la Sardegna sconta un deficit infrastrutturale che non potrà mai essere recuperato se lo Stato non tiene conto del gap insulare. Ma a questo bisogna aggiungere una vera e propria tassa aggiuntiva di un miliardo di euro che i cittadini e le imprese sarde pagano tutti gli anni di tasca per il solo fatto di vivere e operare in un’isola”, continua Cossa. “In questo quadro, applicare alla Sardegna le stesse regole in materia di aiuti di stato che si applicano alle regioni più ricche d’Europa significa realizzare la più grave delle ingiustizie e vanificare il dettato dell’art. 174 TFUE”, conclude Cossa, con riferimento particolare alla continuità territoriale aerea.

“Una fortissima spinta popolare, la coesione di tutto il consiglio regionale e della società sarda, non per avere una situazione di privilegio ma per ottenere pari opportunità rispetto alle regioni della terraferma”. Così Michele Cossa . Presidente della Commissione speciale per l’insularità del consiglio regionale durante l’audizione con la Commissione Affari costituzionali del Senato.