Audizione del ministro su immigrazione e contagi

"Oggi alle 14 il Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione svolge, presso l'Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, l'audizione del Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in merito alle politiche su immigrazione, asilo ed Europol, anche a fronte della diffusione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. I numeri dimostrano un'impennata negli arrivi, ogni giorno sono centinaia gli sbarchi sulle coste italiane, la situazione nei centri di accoglienza e nelle zone di arrivo (in particolare sulle isole) è sempre più problematica anche dal punto di vista sanitario e per questo chiederò al ministro di fornirci risposte chiare su quali provvedimenti il governo abbia adottato o intenda adottare, per affrontare questa emergenza. È possibile seguire la seduta sulla WebTv della Camera al seguente link: webtv.camera.it/evento/16437". Così Eugenio Zoffili, deputato e presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.