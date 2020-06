Interrogazione di Zoffili e De Martini sul doppione di procedure per la Sardegna

Ho quindi presentato un'interrogazione parlamentare, sottoscritta anche dal collega De Martini, al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli e al ministro della salute Roberto Speranza, chiedendo di adottare iniziative per prevedere delle specifiche deroghe all'obbligo di autocertificazione in cartaceo per tutti i passeggeri diretti sull’ Isola o in altre regioni provviste di dotazioni informatiche come la Sardegna. Avendo inoltre ricevuto numerose segnalazioni e rilevato personalmente sui voli Alitalia l’ assenza di dispenser di soluzioni igienizzanti nei servizi igienici degli aeromobili, nell'interrogazione chiediamo anche se e quali iniziative il Governo intenda attivare affinché i vettori aerei provvedano ad installarli o, in alternativa, a fornire salviettine igienizzanti gratuite a ogni passeggero”.

"Come tutti sanno, a quanto pare eccetto i nostri Governanti a Roma, la Regione Sardegna ha da tempo attivato una piattaforma online e una applicazione, “Sardegna sicura”, per registrare facilmente i nuovi ingressi nel suo territorio. Una misura che ha reso più facile per i turisti adempiere alla disposizioni nazionali legate all’ emergenza dove la Sardegna è covid free." Lo sostiene il deputato Eugenio Zoffili che aggiunge . "Questo provvedimento digitale, pensato dal presidente Solinas per conciliare con intelligenza le esigenze dei turisti con la necessità di garantire la salute di tutti, rende evidentemente inutile e quasi dannoso, in termini di sovrapposizioni ed eccesso di burocrazia, il questionario cartaceo nazionale per i passeggeri dei voli previsto dal DPCM del premier Conte dell'11 giugno.