"Cambiamo" si organizza: nominato il coordinatore di Sassari

Il consigliere comunale Cristian Luisi è il primo coordinatore di un comitato cittadino di Sassari del movimento “Cambiamo”.



È stato eletto nei giorni scorsi dai componenti del comitato sassarese della forza politica fondata dal governatore della Liguria Giovanni Toti.

Tra i fondatori di “Cambiamo” a livello nazionale c’è anche il consigliere regionale Antonello Peru che da subito ha voluto avviare un processo di strutturazione a livello regionale e locale basato esclusivamente sull’elezione degli organismi dirigenti.





“Ho detto da primo momento – afferma Peru – che “Cambiamo” doveva essere una forza politica basata sulla meritocrazia.



Dunque non un partito gestito da nominati ma un movimento nel quale ogni incarico direttivo deve passare per un’elezione da parte di tutti gli iscritti.

Sassari ha compiuto il primo passo in questa direzione e sono molto contento perché è l’avvio di una nuova stagione che son sicuro sarà ricca di risultati positivi.







In questi primi mesi di vita “Cambiamo” in Sardegna è cresciuta tantissimo con adesioni che sono arrivate da quasi tutti i centri dell’isola sia nei banchi dei consigli comunali che da parte di tanti singoli cittadini.



A Sorso ad esempio l’intero gruppo di maggioranza, con il Sindaco in testa, ha aderito da subito al nostro progetto e così è avvenuto anche in altri comuni del sassarese, della Gallura, di Nuoro, di Oristano e di Cagliari. “Cambiamo” è presente in consiglio regionale con un gruppo consiliare del quale faccio parte e che comprende anche l’UDC.



Con questo partito e con il suo leader regionale Giorgio Oppi c’è stata da subito grande sintonia e totale condivisione di idee e progetti.



Sintonia che porterà nell’immediato futuro a essere presenti insieme con liste uniche alle prossime elezioni amministrative previste in autunno tra l’altro anche a Nuoro, Porto Torres, Tempio, Ploaghe.







Tornando a Sassari l’elezione di Cristian Luisi è avvenuta a larghissima maggioranza e tutto il direttivo del Comitato si caratterizza per essere formato da un gruppo giovane, preparato e sicuramente in grado di dare un contributo fattivo alla crescita e allo sviluppo della città e del territorio.

A Cristian, alla sua vice Alessandra Del Rio, alla segretaria Fabrizia Santagata e a tutto il nuovo direttivo il mio augurio di buon lavoro.”