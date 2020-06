Il Cipe non sceglie e la 4 corsie per Alghero è nelle mani di 5 Stelle e Pd

“Al di là dei toni enfatici di taluni, purtroppo siamo al punto di partenza”.



Così l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde commenta la notizia della mancata decisione del CIPE sulla Quattro corsie Sassari – Alghero ed il rinvio al Consiglio dei Ministri per l’auspicato superamento del parere negativo della Commissione VIA per la realizzazione della Quattro corsie Sassari-Alghero.





“Prendiamo atto della apprezzabile e chiara volontà della Parlamentare Deiana di seguire con attenzione il procedimento, ma siamo piuttosto perplessi per alcune interferenze spurie e bizzarre che potrebbero influire negativamente sulle scelte del Governo – sottolinea Tedde“.



Secondo l’esponente di Forza Italia è comunque necessario che in questi giorni i parlamentari del M5S e del PD facciano pressing sul Governo per arrivare all’obbiettivo che si spera venga colto nel giro di pochi giorni.





“L’altra soluzione per arrivare alla realizzazione di questa infrastruttura di importanza strategica per la crescita del territorio - ricorda l’ex sindaco - è quella della celere approvazione da parte del Consiglio Regionale, che si riunirà martedì 1° luglio, del disegno di legge che si basa sulle proposte che facemmo assieme al collega Avv. Tocci fin dalla scorsa legislatura, facendo leva su una sentenza del TAR Sardegna del 2017.







La soluzione tecnica prende le mosse dal Codice Urbani, che assoggetta sì a copianificazione Stato - Regione alcune porzioni del PPR, ma lascia libera la Regione di pianificare in riferimento ad altre materie.

Fra le quali - sottolinea Tedde - quelle relative alla individuazione unilaterale delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate.”







Secondo l’esponente politico da tale assunto deriverebbe il potere per la Regione Sardegna di adottare una norma o un provvedimento di interpretazione autentica dell'art. 20 del PPR, che evidenzi che la strada Sassari – Alghero costituisce una infrastruttura determinante per realizzare lo sviluppo sostenibile del territorio ai sensi del Codice dei beni culturali. “Attendiamo con fiducia i prossimi sviluppi – chiude Tedde”.