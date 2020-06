Comitato Schengen a Lampedusa

Su questi e altri temi abbiamo raccolto la voce del sindaco Totò Martello, mentre da uomini e donne di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Capitaneria di Porto e Aeronautica abbiamo ascoltato per l'ennesima volta il grido di aiuto di chi deve fronteggiare crisi enormi con dotazioni di mezzi, risorse e personale che si rivelano ancora del insufficienti: tutte criticità che sottoporremo al Governo nella relazione della nostra indagine parlamentare. Se Lampedusa ancora regge, infatti, è solo grazie al lavoro e allo spirito di sacrificio che anima tutti i suoi cittadini e gli operatori che ancora riescono nel miracolo di arginare i danni della politica dei porti aperti attuata dal Governo. Per questo motivo il nostro Comitato tornerà di nuovo sull'isola a Settembre, o anche ad Agosto se dovesse essere necessario non per fare i turisti, ma per svolgere appieno il nostro ruolo istituzionale come ho avuto modo di spiegare questa mattina nella piazza di Lampedusa, perché l'Italia e l'Europa non si dimentichino questa piccola isola dalla grande forza, - conclude Zoffili - che ogni giorno si carica sulle spalle il peso di difendere la frontiera più esposta di un intero continente".

Eugenio Zoffili, deputato della Lega e Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, ha diffuso una nota dopo la visita a Lampedusa. "Con una giornata fitta di impegni e colloqui a Lampedusa - afferma - si è conclusa la terza missione che come Comitato Bicamerale Schengen e Immigrazione abbiamo voluto dedicare alla Sicilia, isola da sempre in prima linea nel contrasto dei flussi migratori dall'Africa. Dopo essere stati all'hotspot di Pozzallo, in prefettura a Ragusa e ad Agrigento, sul molo di Porto Empedocle e aver toccato con mano le problematiche dell'accoglienza incontrando operatori socio sanitari, rappresentati delle forze dell'ordine e comitati di cittadini, abbiamo voluto chiudere la nostra missione tornando a portare la vicinanza della nostra istituzione in primis ai lampedusani, giustamente preoccupati sia per la stagione turistica già fortemente penalizzata dal Covid, sia per i problemi relativi all'aumento degli sbarchi con 300 migranti arrivati in 24 ore, che per la sempre critica capacità di tenuta del suo hotspot dedicato alla prima accoglienza, aggravata dall'emergenza sanitaria.