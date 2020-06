Integrativo aziendale ATS: la Fsi-Usae abbandona il tavolo

Riteniamo la formulazione della riunione all'ordine del giorno inappropriato visto le innumerevoli problematiche esistenti. Per poi affrontare il secondo ordine del giorno su comunicazioni relative agli incarichi di funzione sanitari, anche qui non ci siamo per niente, come si può affrontare un tema cosi importante e fondamentale sugli incarichi, se non vi è un minimo di documentazione da visionare sulle mappature dei pesi che rivestono un ruolo importante nella assegnazione . Senza un funzionigramma risulta difficile esprimere un parere competente e funzionale alla materia affrontata. I lavoratori questa volta sono veramente esausti - conclude la nota della Segreteria Regionale FSI USAE Sardegna - la corda è già troppo tesa, siamo pronti a far valere le nostre ragioni, in ogni sede ed in ogni luogo, ci troveremo a dover intraprendere delle azioni sindacali di forte impatto."

La Federazione Sindacati Indipendenti, non ha approvato la scelta della Direzione ATS Sardegna, di convocare in video conferenza un tavolo di contrattazione integrativa aziendale, in materia di libera professione intramoenia della dirigenza sanitaria e delle attività a pagamento, con tutte le forti criticità presenti in ATS sicuramente non è la priorità. La Federazione dichiara la Segretaria Regionale – Beatrice Mura - dopo aver sostenuto a gran voce il disaccordo per l'ordine del giorno ha abbandonato la riunione. Inaccettabile dopo mesi di assenza, legata purtroppo all' emergenza Covid 19, convocare anche tardivamente, oltretutto, una video conferenza su un argomento che non è prioritario rispetto a tematiche come la riapertura dei servizi, ambulatori , mobiltà, assunzioni straordinarie di infermieri quindi risorse umane e materiali a disposizione, valutazione della performance in totale caos, servizi poco attivi e poco funzionanti a causa dello smart working, stiamo vivendo un momento mai vissuto prima, ci risulta anche imbarazzante che la dirigenza ci faccia queste proposte.