Forza Italia Alghero: "Da oggi a testa bassa per lo sviluppo"

“Per affrontare con idee, progetti ed ottimismo la fase di rilancio dell’economia algherese post Covid.

Con grande attenzione verso le esigenze delle imprese e i bisogni dei lavoratori e delle famiglie.”







Questo è il messaggio lanciato dal Coordinamento cittadino di Forza Italia che s’è riunito fisicamente osservando le cautele sanitarie dopo tre mesi di incontri in videoconferenza.







Un incontro dal quale è emersa la grande voglia di partecipazione al fianco del Gruppo consiliare, degli Assessori e dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Conoci.



Gruppo consiliare che in questo periodo delicato ha lavorato per affrontare l’emergenza ma anche per programmare le prossime azioni.





Il Coordinamento s’è complimentato con l’Assessore Peru per la consegna dei lavori per la realizzazione della Circonvallazione, un’opera il cui finanziamento e il progetto preliminare hanno costituito il “fiore all’occhiello” dell’Amministrazione Tedde, e quindi di fatto targata Forza Italia.

Ed ha espresso apprezzamento per il lavoro fatto in questi mesi dall’Assessore Caria, finalizzato al sostegno delle famiglie e delle attività economiche cittadine prostrate dalla fase epidemica.







E per il grande impegno messo in campo dal Presidente Delogu nel far uscire la Fondazione dalle secche di un periodo drammatico. FI è tornata sugli spalti - questo è stato il leit motiv dell’incontro, a progettare il nuovo orizzonte dell’economia algherese, a programmare servizi innovativi e a progettare il futuro della comunità algherese avendo come faro il programma elettorale e le dichiarazioni programmatiche del Sindaco Conoci.







Dopo la fisiologica fase di rodaggio e il lockdown è arrivato il momento degli interventi incisivi sulla gestione della cosa pubblica, sul rilancio dell’economia e sulla rivitalizzazione della sanità ospedaliera e territoriale.



Con un occhio di riguardo all’istituzione del 1° livello per il nosocomio.

Prestando grande attenzione e potenziando le funzioni politiche e amministrative che attengono allo sviluppo economico, che si accinge ad affrontare sfide inimmaginabili fino a qualche mese fa.

FI garantisce la sua partecipazione attiva - conclude il documento degli Azzurri - mettendo a disposizione le competenze della sua classe dirigente e della sua base che da ieri è in marcia per la Alghero del 2030.