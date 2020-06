Alghero: alla sinistra non piace il progetto del Palacongressi - Il rimorso di Mario Bruno: "Basta annunci"

Ma in realtà la richiesta fatta dall’amministrazione è la risposta data dal proprietario del bene, cioè la Regione, Assessorato del Demanio e degli Enti Locali, dicono chiaramente che quelle risorse servono per la manutenzione ordinaria e straordinaria del palazzo dei congressi di Alghero. Ma allora che c’entra Casa Sardegna? Cosa è questo "braccio operativo dell'assessorato regionale al Turismo? Si buttano al vento ancora una volta una marea di soldi pubblici ma per fare cosa esattamente? Dov'è il progetto? Dove sono le analisi sul ritorno socio-economico doverose soprattutto in un momento di crisi profonda come quello che viviamo? Un ennesimo effetto annuncio su un Ente, un carrozzone immaginario, che non c’è e che non ci sarà. Si buttano al vento ancora una volta una marea di soldi pubblici ma per fare cosa esattamente? Dov'è il progetto? Sapete quante case vere verrebbero fuori spendendo tre milioni di euro, con un bando rivolto al mercato, per le famiglie in graduatoria, perché davvero senza casa? Almeno venti.





Tant’è vero che il Comune si trova già in cassa, 3.6 milioni, ereditati dalla scorsa consiliatura, per acquistare 25 alloggi e altri 7 già pronti da consegnare nel quartiere del Carmine, oggetto di altro bando da 1.6 milioni. Ha trovato tutto pronto. Altro che casa Sardegna! Siamo alle solite notizie inventate per annunci - conclude il documento - che, a un anno dalle elezioni, cominciano a stancare." La nota del centro sinistra algherese contiene tante domande, tutte legittime, anche perchè in effetti, in questa fase di prima comunicazione , il progetto di Chessa, Pais e Conoci, non appare molto chiaro. Ma è altrettanto chiaro però che questo progetto deve essere ancora presentato. L'intervento del centro sinistra è indubbiamente autorevole in quanto proprio il leader dell'opposizione, Mario Bruno, in materia di annunci è titolare di cattedra visto che per tutta la sua legislatura, 5 anni, si è ampiamente esercitato nel rito dell'annunciazione.

Mario Bruno, Valdo Di Nolfo ,Pietro Sartore ,Gabriella Esposito ,Beniamino Pirisi, Raimondo Cacciotto e Ornella Piras consiglieri comunali del centrosinistra ad Alghero, intervengono sulla questione riguardante le iniziative della Regione, e del Comune, sul futuro del Palazzo dei Congressi di Maria Pia. "Il comma 27 dell’articolo 6 della finanziaria regionale del 12 dicembre scorso - affermano - prevedeva già il contributo di 3 milioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Palacongressi di Alghero. Era ed è legge della Regione Sardegna da sei mesi abbondanti. E allora che cosa è accaduto di nuovo nei giorni scorsi, tanto da giustificare conferenza stampa in pompa magna con l’assessore del turismo regionale Chessa e il Presidente dell’Assemblea Pais? Semplice: una nota, in data 9 giugno scorso, perentoria nei tempi e nei modi, dell’assessorato degli Enti locali della stessa Regione che intima il Comune ad adottare entro breve termine impegno di spesa, cronoprogramma, tempistica di esecuzione dei lavori e relazione sugli interventi previsti: 1 milione per il 2020, 1 milione per il 2021 e 1 milione per il 2022. Peccato che il Sindaco di Alghero non sappia ancora come spenderli. Si dice aperto a tutte le proposte.