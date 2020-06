Allarme sbarchi in Sardegna: interrogazione a Lamorgese, Di Maio e Speranza

Considerato quanto sta accadendo, ho ritenuto necessario presentare una interrogazione al Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio e al Ministro della salute Roberto Speranza, chiedendo loro se siano a conoscenza di quanto sta avvenendo e quali provvedimenti abbiano già adottato o intendano adottare, nel più breve tempo possibile data ormai la situazione emergenziale creatasi, al fine di potenziare i presidi delle forze dell'ordine nelle zone interessate dagli sbarchi, quali azioni siano state attivate anche a livello diplomatico con l'Algeria per fermare i flussi migratori illegali verso le coste della Sardegna ed infine quali procedure di controllo sanitario siano state previste e messe in atto a tutela della salute delle forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di rintraccio, identificazione e trasporto dei migranti nei centri di accoglienza e dei cittadini, considerata altresì l'emergenza da Covid-19 nel nostro Paese".

Eugenio Zoffili, deputato e commissario regionale della Lega in Sardegna, ha presentato una interrogazione sulla situazione degli sbarchi di clandestini nelle coste a sud della Sardegna. "La vertiginosa impennata negli arrivi dei clandestini, dopo aver saturato la Sicilia, sta rendendo esplosiva la situazione anche in Sardegna. Lo scorso 12 giugno l'ennesimo sbarco illegale ha colpito il sud dell'isola, e nonostante il lavoro encomiabile delle Forze dell'ordine alcuni degli immigrati potrebbero essere riusciti ad allontanarsi dopo lo sbarco. Questi episodi, che si sono moltiplicati dopo l'annuncio della sanatoria, sono ancora più gravi in questo momento, perché il moltiplicarsi di arrivi illegali coincide con la necessità di garantire il periodo prescritto per la quarantena.