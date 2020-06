Alghero: l'opposizione sollecita l'assessore "Pulisci le spiagge"

Pietro Sartore, Mario Bruno, Gabriella Esposito, Beniamino Pirisi, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Valdo Di Nolfo, consiglieri comunali di centro sinistra all'opposizione sui banchi di via Columbano ad Alghero, intervengono con una nota sulla attuale situazione per quanto riguarda la pulizia delle spiagge.





"Siamo al 15 giugno - affermano - e la situazione indecorosa in cui, purtroppo, versano ampi tratti dei nostri arenili è sotto gli occhi di tutti. Sulla cura delle spiagge, in questi anni, sono già state fatte troppe polemiche e sono già state dette troppe parole in malafede, ma per senso di responsabilità, siamo convinti che, al contrario, si debba evitare di utilizzare le spiagge come terreno di scontro politico.





Tralasciando, dunque, qualunque forma di polemica chiediamo all’Amministrazione, con in testa l’Assessore all’Ambiente, di impegnarsi senza più alcun indugio nella riqualificazione di tutti quegli ampi spazi di litorale che ad oggi si trovano in una evidente situazione di sporcizia, incuria e degrado.

In una fase come questa, in cui la città deve provare a rialzarsi e a ripartire, non possiamo, assolutamente, permetterci di presentare ai nostri ospiti le spiagge nello stato indecente in cui si trovano attualmente".