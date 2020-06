Assistenza pediatrica: i Progressisti chiedono di cambiare passo

Organico insufficiente per garantire la cura dei bambini sardi.



Le criticità sul sistema sanitario regionale registrano gravi carenze anche sul fronte dell’assistenza pediatrica, acuite dall’emergenza epidemiologica che ha impedito l’ordinaria attività di prevenzione e cura dei piccoli pazienti.



Il tema è già noto alla Commissione VI “Sanità” del Consiglio regionale.



Oggi, durante la riunione odierna del parlamentino, i Progressisti hanno chiesto un cambio di passo.





“Nei mesi scorsi la Commissione Sanità ha ascoltato i rappresentanti dei medici pediatri sulle criticità dell’assistenza pediatrica di base, condividendone le preoccupazioni.



Ma in questi quattro mesi non è cambiato niente.



L’emergenza in atto non può essere una scusa, perché proprio in questo contesto il ruolo dei pediatri diventa ancora più strategico per il monitoraggio e per l’abbattimento dei rischio di contagio.

Dalla Giunta regionale non sono giunti nemmeno timidi segnali di interessamento al tema.

Ora per trovare soluzioni chiediamo di riavviare la discussione in Consiglio regionale”.







È stata così avanzata da parte dell’On. Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti e componente della Commissione Sanità, la richiesta di richiamare in audizione le rappresentanze dei medici pediatri allo scopo di costruire una soluzione che risolva i problemi nell’immediato.



Per gli esponenti di opposizione quello della medicina pediatrica è anche uno dei tanti argomenti che dovrebbero essere discussi nel tavolo avviato per la riforma sanitaria: “Si mettano da parte i ragionamenti inutili sul numero di ASL da istituire in futuro nel sistema sanitario regionale e si utilizzino tempo ed energie per affrontare il potenziamento della medicina territoriale, tema utile ai cittadini sardi più di quanto lo possa essere quello della proliferazione di poltrone”.