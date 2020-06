Bicamerale Schengen a Pozzallo, Porto Empedocle e Lampedusa

Questa impennata degli sbarchi è andata a incidere su una situazione già difficile, facendo esplodere non solo Lampedusa ma tutta la Sicilia, dove ci recheremo presto in missione come Bicamerale Schenghen proprio per verificare sul posto la situazione. Il 23, 24 e 25 giugno sarò infatti a Pozzallo, Porto Empedocle e Lampedusa, dove si stanno moltiplicando episodi preoccupanti che ritengo meritino la nostra attenzione". Così Eugenio Zoffili, deputato e Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

"Oggi nella Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione abbiamo avuto in audizione il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, in merito alla regolarizzazione dei migranti. Di questa sanatoria io vedo solo il pull factor, che ha incentivato le partenze attraverso un effetto 'calamita' sull'immigrazione clandestina, generando una vera e propria invasione.