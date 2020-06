Fase 3 anche per Sardegna Civica, Fortza Paris e Uds

A Cagliari si sono incontrati i segretari regionali di Sardegna Civica, Fortza Paris ed UDS (rispettivamente Franco Cuccureddu, Gianfranco Scalas ed Antonio Nicolini) per l’esame della situazione causata dal Covid 19 e per valutare una serie di iniziative strategiche e di progetti bandiera da attuare per il rilancio economico della Sardegna, partendo dal turismo (oggetto di un corposo dossier di analisi e proposte elaborato dai tre partiti).







Durante l’incontro si è parlato delle prossime amministrative e delle liste (in alcuni casi da presentare congiuntamente) nei centri principali (Quartu, Nuoro, Porto Torres, Sestu) e nei tanti comuni sotto i 15.000 abitanti, che andranno al rinnovo degli organi comunali fra settembre ed ottobre.







A tal fine si sono costituiti degli appositi gruppi di coordinamento delle liste in ciascun territorio.



Si è anche esaminata la possibilità di una candidatura congiunta (eventualmente da condividere con altre forze civiche, moderate, autonomiste e sardiste) nelle elezioni suppletive per il collegio senatoriale del Nord Sardegna.