Sassari: interpellanza sul Palazzetto dello Sport

I consiglieri comunali di Sassari, Mariano Brianda e Marco Dettori, hanno presentato una interpellanza sull'uso del Palazzetto dello Sport interdetto a tutte le società sportive con la doverosa esclusione della Dinamo Sassari, durante il periodo di realizzazione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento.







I due consiglieri chiedono di conoscere quali passi siano stati fatti ad oggi per la predisposizione di un piano che consenta alle società in questione di poter proseguire le attività sportive anche nel periodo nel quale il Palazzetto dello Sport rimarrà a loro interdetto per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e inoltre i rendere noto se, per tempo, siano state convocate le predette società e avvertite della imminenza della chiusura del Palazzetto.





Nell'interpellanza si chiede inoltre di chiarire se le società siano state interpellate su soluzioni o su loro propose alternative; di rendere noto se siano stati previsti in loro favore appositi sussidi e se sull’argomento sia stata convocata la Consulta dello sport.







Tra gli argomenti oggetto dell'interfvento anche l'indicazione del periodo di tempo di sospensione delle attività, se è stato predisposto per tempo o è in corso di redazione un piano atto a consentire alle società di non interrompere le loro attività sportive e infine, di chiarire se è stato predisposto o è in corso di predisposizione un nuovo regolamento per la gestione del PalaSerradimigni una volta completati i lavori di ristrutturazione e ampliamento.